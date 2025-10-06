Российские МиГ-31 с пикирующими ракетами «‎Кинжал» поставили в тупик ПВО Украины

Российские истребители-перехватчики МиГ-31 оснащены модернизированными гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», обладающими повышенной способностью к преодолению современных систем противовоздушной обороны. На это обращает внимание издание Military Watch Magazine.

«Теперь ракеты могут следовать по нормальной траектории, прежде чем совершить крутой пикирующий манёвр или выполнить манёвры, чтобы запутать и обойти украинские системы противовоздушной обороны», — констатирует MWM.

Аналогичным усовершенствованиям, по данным издания, подверглись и баллистические ракеты, используемые оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». Эти системы не раз уничтожали элементы украинских ПВО Patriot на линии фронта, что подтверждается соответствующими видео. По статистике, доля перехвата российских баллистических ракет системами Patriot к сентябрю сократилась до всего 6%, и это падение напрямую связывают с модернизацией российских ракетных систем.

Ранее стало известно о масштабной ночной операции, проведённой в воскресенье. ВС РФ нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК с использованием высокоточного оружия большой дальности. Поразили объекты противника силы флота, сухопутных войск и авиации. В числе используемых видов вооружения фигурировали гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотные летательные аппараты.