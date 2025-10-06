Во Владимирской области опровергли фейк о химическом выбросе из-за атаки ВСУ

Правительство Владимирской области официально опровергло распространяющуюся в информационном пространстве ложную информацию о химическом загрязнении после попытки дронов ВСУ атаковать местные заводы. Там заявили, что цель фейка – создать панику.

«В инфополе зафиксированы фейки под публикациями владимирских Телеграм-каналов. Одинаковые комментарии нагнетают панику, говорят о якобы химическом выбросе после удара по (территории завода имени — Прим. Life.ru) Свердлова в Дзержинске. Это ложь», — подчеркнул региональный кабмин.

Там заверили в отсутствии какого-либо химического выброса и повреждений промышленных объектов во время ночного налёта дронов. В пресс-службе правительства призвали граждан проявлять бдительность и доверять только проверенной информации от уполномоченных государственных структур.

Напомним, в ночь на 6 октября ПВО России уничтожила 251 украинский БПЛА над территорией 16 регионов России, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей. Среди регионов по количеству перехваченных беспилотников лидируют Республика Крым (40), Курская область (34), Белгородская область (30). В районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 дронов. В результате пострадал один человек, но промышленные предприятия, которые, по всей видимости, и были целью, повреждения не получили.