Зеленский замялся с ответом после «сложного» вопроса
Зеленский не смог ответить на вопрос о массовых отключениях света на Украине
Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский внезапно замялся с ответом, когда журналисты в ходе брифинга спросили его о возможных массовых отключениях электричества на Украине после многочисленных прилётов по энергетической инфраструктуре страны. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам. Мы каждый день работаем над этим», — подчеркнул Зеленский.
Ранее энергетическая компания Украины YASNO призвала население и представителей бизнеса заблаговременно предусмотреть меры на случай возможных перебоев с электроснабжением в осенний период. Военный эксперт, генерал-майор авиации заявил, что ВС России начали новый этап воздушного наступления после предупреждения президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме о симметричном ответе за атаки украинской стороны.
