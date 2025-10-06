Зеленский замялся с ответом после «‎сложного» вопроса

Владимир Зеленский внезапно замялся с ответом, когда журналисты в ходе брифинга спросили его о возможных массовых отключениях электричества на Украине после многочисленных прилётов по энергетической инфраструктуре страны. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам. Мы каждый день работаем над этим», — подчеркнул Зеленский.