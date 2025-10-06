Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 13:30

Зеленский замялся с ответом после «‎сложного» вопроса

Зеленский не смог ответить на вопрос о массовых отключениях света на Украине

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский внезапно замялся с ответом, когда журналисты в ходе брифинга спросили его о возможных массовых отключениях электричества на Украине после многочисленных прилётов по энергетической инфраструктуре страны. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам. Мы каждый день работаем над этим», — подчеркнул Зеленский.

В Харькове начались перебои со светом после серии взрывов
В Харькове начались перебои со светом после серии взрывов

Ранее энергетическая компания Украины YASNO призвала население и представителей бизнеса заблаговременно предусмотреть меры на случай возможных перебоев с электроснабжением в осенний период. Военный эксперт, генерал-майор авиации заявил, что ВС России начали новый этап воздушного наступления после предупреждения президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме о симметричном ответе за атаки украинской стороны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar