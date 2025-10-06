Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 октября, 13:29

«Необычный расклад»: В Госдуме оценили план Арестовича* по остановке конфликта на Украине

Алексей Арестович*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexey.arestovich*

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова оценила возможность реализации предложения украинского политического деятеля Алексея Арестовича* по остановке конфликта. Парламентарий назвал его план необычным, и призвала рассмотреть инициативу с юридической точки зрения.

«Я не очень понимаю, как это возможно с юридической точки зрения. У нас-то они в Конституции прописаны. Тогда получается, что в целом Российская Федерация не признаётся? Необычный расклад», — пояснила депутат в беседе с «Лентой.ру».

По словам Журовой, в подобном случае конфликт, скорее всего, возобновится через пару-тройку лет.

Напомним, что в одном из интервью Алексей Арестович* рассказал, как он завершил бы конфликт Украины и России. Так, по его словам, он бы лично поехал в Москву, чтобы договориться с российским руководством, а также добровольно вывел бы ВСУ из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также он рассказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна была состояться в Стамбуле в 2022 году, но эти планы были сорваны вмешательством экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Дарья Нарыкова
