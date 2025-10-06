«Необычный расклад»: В Госдуме оценили план Арестовича* по остановке конфликта на Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова оценила возможность реализации предложения украинского политического деятеля Алексея Арестовича* по остановке конфликта. Парламентарий назвал его план необычным, и призвала рассмотреть инициативу с юридической точки зрения.

«Я не очень понимаю, как это возможно с юридической точки зрения. У нас-то они в Конституции прописаны. Тогда получается, что в целом Российская Федерация не признаётся? Необычный расклад», — пояснила депутат в беседе с «Лентой.ру».

По словам Журовой, в подобном случае конфликт, скорее всего, возобновится через пару-тройку лет.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.