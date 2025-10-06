Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 14:15

Организатора покушения на замглавы Херсонской области Булюка осудили пожизненно

Виталий Булюк. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Виталий Булюк. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Организатор покушения на заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка заочно приговорён к пожизненному заключению. Такое решение в отношении Павла Савицкого принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил представитель судебной инстанции.

«В сентябре 2022 г. Савицкий поручил иным лицам осуществлять наблюдение за перемещением исполнявшего обязанности первого заместителя председателя совета министров — председателя правительства Военно-гражданской администрации Херсонской области по финансам и экономике для последующего его подрыва», говорится в сообщении.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Убитый в Новой Каховке депутат Леонтьев пережил несколько покушений ВСУ
Убитый в Новой Каховке депутат Леонтьев пережил несколько покушений ВСУ

Напомним, что 12 декабря 2022 года участники преступного сообщества при помощи мобильного телефона дистанционно привели в действие установленное взрывное устройство. Его разместили возле дома замглавы Херсонской области Виталия Булюка. Он получил ранение в результате подрыва автомобиля. Автомобиль чиновника сгорел.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar