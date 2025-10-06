Организатора покушения на замглавы Херсонской области Булюка осудили пожизненно

Организатор покушения на заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка заочно приговорён к пожизненному заключению. Такое решение в отношении Павла Савицкого принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил представитель судебной инстанции.

«В сентябре 2022 г. Савицкий поручил иным лицам осуществлять наблюдение за перемещением исполнявшего обязанности первого заместителя председателя совета министров — председателя правительства Военно-гражданской администрации Херсонской области по финансам и экономике для последующего его подрыва», — говорится в сообщении.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что 12 декабря 2022 года участники преступного сообщества при помощи мобильного телефона дистанционно привели в действие установленное взрывное устройство. Его разместили возле дома замглавы Херсонской области Виталия Булюка. Он получил ранение в результате подрыва автомобиля. Автомобиль чиновника сгорел.