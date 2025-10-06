Валдайский форум
6 октября, 14:25

Меркель нашла связь между пандемией CoViD-19 и началом СВО

Меркель назвала CoViD-19 одной из причин конфликта России и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b

Пандемия CoViD-19 сыграла роль в эскалации конфликта на Украине. Именно коронавирус стал ключевым фактором, который в конечном итоге привёл к прямому противостоянию между Москвой и Киевом, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan.

Отказ лидеров Евросоюза от личных встреч и прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным затруднил поиск решений по украинскому вопросу. При этом видеоконференции, по оценке Меркель, не смогли заменить личного общения в таких ситуациях.

«Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдёте новых компромиссов», — сказала бывший немецкий канцлер.

Ранее Меркель заявляла, что ответственность за начало спецоперации на Украине лежит на Польше и странах Прибалтики. По её мнению, эти государства, выразив сомнения в способности Евросоюза выработать единую внешнюю политику в отношении Москвы, сорвали возможность налаживания диалога между сторонами. Кроме того, экс-канцлер дала европейским странам рекомендации по урегулированию украинского конфликта.

