Меркель нашла связь между пандемией CoViD-19 и началом СВО

Пандемия CoViD-19 сыграла роль в эскалации конфликта на Украине. Именно коронавирус стал ключевым фактором, который в конечном итоге привёл к прямому противостоянию между Москвой и Киевом, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan.

Отказ лидеров Евросоюза от личных встреч и прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным затруднил поиск решений по украинскому вопросу. При этом видеоконференции, по оценке Меркель, не смогли заменить личного общения в таких ситуациях.

«Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдёте новых компромиссов», — сказала бывший немецкий канцлер.