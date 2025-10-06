«Хочется сыграть снова»: Актёр Михаил Евланов раскрыл детали разговора с Ефремовым

Актёр Михаил Евланов рассказал о своём желании вновь сняться вместе с Михаилом Ефремовым. Они уже встречались на съёмочной площадке фильма «Берегись, Тамарка!», который стал последней работой Ефремова перед задержанием. Евланов высоко оценил коллегу как талантливого артиста и надеется поработать с ним снова.

«Да, конечно, сможет [наладить карьеру]. Хочется, безусловно, с ним сыграть снова. Хочется (вздыхает). И увидеть его хочется на съёмочной площадке и в театре. Я его видел в театре, и он чудесный артист», — пояснил Евланов в беседе с порталом «Страсти».

Актёр отметил, что уже общался с Ефремовым по телефону после его освобождения. По его словам, Ефремов готовится к премьере, и актёр с удовольствием посетит её.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал актёром театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Михалков выступит не только режиссёром, но и актёром в новой постановке спектакля «Без свидетелей». Премьерный показ намечен на февраль 2026 года. Однако позднее СМИ писали, что Ефремов на два месяца раньше заявленного вернётся на сцену. Новый спектакль, в котором он участвует, пройдёт в декабре.