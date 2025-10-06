В Ленинградском зоопарке рассказали о состоянии «сбежавшей» калао Шанти

Пойманная в минувшую пятницу самка калао по кличке Шанти, улетевшая из Ленинградского зоопарка, чувствует себя хорошо и не имеет повреждений. Об этом сообщили представители зоологического парка.

«У Шанти всё хорошо. Как отметили сотрудники, она достаточно упитанная, при осмотре не нашли никаких ран, повреждений. Перо хорошее. Она активная, прекрасно ест. Значит, не в стрессовом состоянии была и после отлова», — рассказала пресс-служба зоосада.

После поимки у птицы сразу взяли анализы и сделали профилактические инъекции, а для снижения стресса её разместили в знакомом вольере. Сотрудники подчеркнули, что было критически важно как можно скорее воссоединить Шанти с её подругой Корой. Птицы обрадовались встрече и сейчас обе находятся под усиленным наблюдением ветеринаров, у них всё в порядке.