В Ленинградском зоопарке рассказали о состоянии «сбежавшей» калао Шанти
Калао Шанти после возвращения в петербургский зоопарк чувствует себя прекрасно
Калао Шанти. Обложка © Telegram / Ленинградский зоопарк
Пойманная в минувшую пятницу самка калао по кличке Шанти, улетевшая из Ленинградского зоопарка, чувствует себя хорошо и не имеет повреждений. Об этом сообщили представители зоологического парка.
«У Шанти всё хорошо. Как отметили сотрудники, она достаточно упитанная, при осмотре не нашли никаких ран, повреждений. Перо хорошее. Она активная, прекрасно ест. Значит, не в стрессовом состоянии была и после отлова», — рассказала пресс-служба зоосада.
После поимки у птицы сразу взяли анализы и сделали профилактические инъекции, а для снижения стресса её разместили в знакомом вольере. Сотрудники подчеркнули, что было критически важно как можно скорее воссоединить Шанти с её подругой Корой. Птицы обрадовались встрече и сейчас обе находятся под усиленным наблюдением ветеринаров, у них всё в порядке.
Напомним, 30 сентября в Ленинградском зоопарке сообщили о бегстве самки большого индийского калао — птица улетела, когда её хотели переселить в зимний вольер. Начались масштабные поиски, которые принесли плоды спустя четыре дня: Шанти смогли поймать с помощью сачка.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.