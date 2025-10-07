В оливье ничего сакрального: Священник раскрыл, можно ли забирать еду с поминок домой

Забирать домой еду с поминок можно, в этом нет ничего предосудительного или духовно вредного. Руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии, священник Владислав Береговой объяснил Life.ru, что существующее в народе мнение о запрете подобных действий основывается на слухах и от незнания.

«В околоцерковном народе бытует болезненное мнение, что смертность, как вирус передаётся через предметы, которые хоть каким-то боком соприкасались с похоронами. Это, конечно, безумие, но чем меньше у человека знаний основ своей веры, тем больше связанных с ней безумных суеверий. А иногда доходит до того, что горячо спорят даже со священниками. Мол, наши бабушки так делали, и мы будем делать! А вас вообще непонятно чему в ваших семинариях учат, неучи», — рассказал Береговой.

Если вы не рассчитали и заказали для поминок в кафе или ресторане больше еды, чем смогли съесть, то спокойно забирайте домой остатки, в этой еде нет ничего особо сакрального — салат оливье никакой своей горошинкой не связан с загробным миром, заметил священник.

«Поминки — это форма милостыни за усопшего. Изначально христианской традицией предполагалось, что родственники усопшего будут в этот день кормить во славу Божию всех голодных и обездоленных, а они за это сугубо помолится об усопшем», — пояснил священнослужитель.

Однако на сегодняшний день, уточнил Береговой, круг облагодетельствованных ограничивается только родными и близкими усопшего, а про важность молитвы об усопшем перед и после трапезы уже никто зачастую и не помнит.

А вот рюмка водки на могиле — это уже грех. Священники призывают россиян отказаться от пьянства на поминках. Почему укоренился неправильный обычай и откуда он взялся, читайте в материале Life.ru.