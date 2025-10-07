ВСУ вторые сутки подряд целятся в завод в Дзержинске – в воздушную атаку бросили 30 дронов

В ночь на 6 октября в районе промзоны Дзержинска Нижегородской области силами противовоздушной обороны были уничтожены 30 беспилотных летательных аппаратов. ВСУ вторые сутки подряд целятся именно в этот район, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Обломки уничтоженных дронов повредили несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Один из фрагментов упал на территорию промышленного предприятия, однако значимого ущерба его инфраструктуре не зафиксировано. Глава региона отметил, что все необходимые работы по оценке и ликвидации последствий атаки уже ведутся.

«Ответственные службы работают на месте, координацию действий осуществляет глава города Михаил Клинков», — добавил Никитин.

Ночью 7 октября Россия пережила одну из очередных масштабных атак украинских дронов – системы ПВО сбили 184 беспилотника в разных регионах страны. Основной удар пришёлся на Курскую область, где было сбито 62 беспилотника. В Белгородской области ПВО ликвидировала 31 дрон, в Нижегородской – 30. Ночью из-за угрозы атак дронов в нескольких аэропортах России временно ограничили полёты.