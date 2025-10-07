Валдайский форум
7 октября, 07:35

Готовы к вторжению: Политолог оценила вероятность прямого столкновения США и Венесуэлы

Политолог Прокофьева: Венесуэла усилила ПВО из-за угрозы операции США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concept

Венесуэла усилила систему противовоздушной обороны (ПВО) на побережье в ответ на рост угрозы военного вторжения США и активизацию американских военных у её берегов. Президент Николас Мадуро уже активировал план национальной обороны «Независимость-200» и подписал указ о чрезвычайных полномочиях в случае вторжения. Мария Прокофьева, политолог и член Экспертного клуба «Дигория», подчеркнула, что формальный повод США — борьба с наркоторговлей, — лишь прикрытие для давления на режим Мадуро.

«Затяжная эскалация между США и Венесуэлой, начавшаяся ещё летом на фоне войны [президента США Дональда] Трампа с латиноамериканскими наркокартелями, набирает тревожные обороты», – подчеркнула эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

Среди наиболее вероятных сценариев эксперты называют точечные удары по центрам принятия решений и возможную высадку ограниченного военного контингента, а также воздушные операции с применением высокоточного оружия.

Венесуэльская ПВО оснащена российскими ЗРК С-300, С-125, системами «Бук-М2Э» и «Тор», что позволяет частично смягчить возможный удар. Страна готовится к затяжному сценарию конфликта, хотя Трамп рассчитывает на быструю операцию, не исключая политической демонстрации победы независимо от реальных итогов.

Лавров осудил США за нарковойну против Венесуэлы

Напомним, ранее Венесуэла сообщила о военной провокации у своих берегов. Системы ПВО зафиксировали не менее пяти американских боевых самолётов. Президент Николас Мадуро распорядился подготовить ответные меры, а министерство обороны охарактеризовало инцидент как угрозу национальному суверенитету. Позднее американский лидер Дональд Трамп приказал прекратить дипломатические контакты с Венесуэлой.

    avatar