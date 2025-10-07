ВСУ запустили ещё шесть ударных дронов по Нижегородчине

Российская система ПВО успешно уничтожила ещё шесть украинских беспилотников в небе над Нижегородской областью. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Как сообщалось ранее, жители Дзержинска Нижегородской области рассказали, что ночью с 6 на 7 октября в небе над городом появились вспышки от взрывов, сопровождавшиеся гулом моторов. По словам очевидцев, это сработала система ПВО по украинским беспилотникам. Похожие звуки слышали и в Нижнем Новгороде. Утром Никитин сообщил об уничтожении 30 БПЛА над регионом, обломки упали на несколько зданий и предприятие в Дзержинске.