7 октября, 08:43

Нобелевский лауреат затерялся в «глуши Айдахо» и до сих пор не знает о награде

Фред Рамсделл. Обложка © wikipedia.org / Fred Ramsdell

Нобелевский комитет не смог дозвониться до лауреата премии по физиологии и медицине Фреда Рамсделла, который ранее отправился в туристический поход по Айдахо в США. Коллеги победителя рассказали, что связи с учёным нет, он находится где-то «в глуши» на отдыхе и, вероятно, не подозревает о награде.

«Я сам пытался с ним связаться. Думаю, он сейчас где-то в глуши Айдахо»,рассказал друг учёного Джеффри Блюстоун изданию The Guardian.

Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года присудили Мэри Э. Бранков, Фреду Рамсделлу (США) и Шимону Сакагучи (Япония) за исследования периферической иммунной толерантности — системы, которая предотвращает вред от чрезмерной реакции иммунной системы на собственные клетки организма. Открытие учёных поможет лечить онкологию, диабет и склероз.

