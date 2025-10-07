Нобелевский лауреат затерялся в «глуши Айдахо» и до сих пор не знает о награде

Нобелевский комитет не смог дозвониться до лауреата премии по физиологии и медицине Фреда Рамсделла, который ранее отправился в туристический поход по Айдахо в США. Коллеги победителя рассказали, что связи с учёным нет, он находится где-то «в глуши» на отдыхе и, вероятно, не подозревает о награде.