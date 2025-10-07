Нобелевский лауреат затерялся в «глуши Айдахо» и до сих пор не знает о награде
Фред Рамсделл. Обложка © wikipedia.org / Fred Ramsdell
Нобелевский комитет не смог дозвониться до лауреата премии по физиологии и медицине Фреда Рамсделла, который ранее отправился в туристический поход по Айдахо в США. Коллеги победителя рассказали, что связи с учёным нет, он находится где-то «в глуши» на отдыхе и, вероятно, не подозревает о награде.
«Я сам пытался с ним связаться. Думаю, он сейчас где-то в глуши Айдахо», — рассказал друг учёного Джеффри Блюстоун изданию The Guardian.
Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года присудили Мэри Э. Бранков, Фреду Рамсделлу (США) и Шимону Сакагучи (Япония) за исследования периферической иммунной толерантности — системы, которая предотвращает вред от чрезмерной реакции иммунной системы на собственные клетки организма. Открытие учёных поможет лечить онкологию, диабет и склероз.
