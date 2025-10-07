105-летний житель США раскрыл секрет долголетия, который найдётся в каждом холодильнике

105-летний житель американского штата Огайо Джо Спурио отметил день рождения и поделился секретом своего долголетия. Об этом сообщает телеканал WYTV.

Долгожитель родился в 1920 году в Нью-Касле, вырос в Янгстауне и сейчас живёт в городке Либерти. Во время Второй мировой войны он два года служил в армии, а после много лет преподавал в средней школе.

На празднике в честь юбилея Спурио рассказал, что секрет его долголетия — «родиться итальянцем» и регулярно есть чеснок и оливковое масло. Он также отметил, что любовь родителей и жены помогла ему прожить долгую и счастливую жизнь.

Несмотря на возраст, Джо Спурио остаётся активным: каждое утро он ходит в бассейн и старается поддерживать физическую форму.

США традиционно входят в число стран с наибольшим количеством долгожителей — по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), число американцев старше 100 лет растёт на 12% в год. Учёные отмечают, что сочетание генетики, средиземноморской диеты и социальной активности часто становится ключом к долголетию. А ранее и вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне смогут прожить до 120 лет. По её словам, такие фантастические цифры подвластны регионам нашей необъятной страны.