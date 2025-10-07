Орешкин одним словом оценил каламбур Путина про него и ракету «Орешник»

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин одним словом оценил шутку Владимира Путина про новейшую ракету «Орешник». Свою оценку политик дал в ходе общения с журналистами по итогам экспертной сессии в национальном центре «Россия».

На заседании «Валдайского клуба» Владимир Путин поиграл с названием новейшего оружия. Перечисляя передовые виды вооружений, появившиеся у России, президент сделал акцент на правильном произношении, пошутив: «Взять тот же «Орешник». Не «Орешкин», а «Орешник».

«Позитивно», — заявил Орешкин в ответ на вопрос, как он оценил шутку президента.

Как писал Life.ru, боевое испытание ракетной системы средней дальности «Орешник» состоялось 21 ноября прошлого года. Первой её целью стал военный завод в Днепропетровске. ВС России нанесли удар в ответ на обстрелы территории РФ западными дальнобойными ракетами. Путин подчёркивал тогда, что «Орешник» является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Шансов сбить ракету нет, отмечал президент.