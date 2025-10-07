Валдайский форум
7 октября, 14:12

Орешкин одним словом оценил каламбур Путина про него и ракету «Орешник»

Обложка © Пресс-служба Национального центра «Россия»

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин одним словом оценил шутку Владимира Путина про новейшую ракету «Орешник». Свою оценку политик дал в ходе общения с журналистами по итогам экспертной сессии в национальном центре «Россия».

На заседании «Валдайского клуба» Владимир Путин поиграл с названием новейшего оружия. Перечисляя передовые виды вооружений, появившиеся у России, президент сделал акцент на правильном произношении, пошутив: «Взять тот же «Орешник». Не «Орешкин», а «Орешник».

«Позитивно», — заявил Орешкин в ответ на вопрос, как он оценил шутку президента.

Песков объяснил, почему Путин не разрешил ударить «Орешником» по Банковой
Песков объяснил, почему Путин не разрешил ударить «Орешником» по Банковой

Как писал Life.ru, боевое испытание ракетной системы средней дальности «Орешник» состоялось 21 ноября прошлого года. Первой её целью стал военный завод в Днепропетровске. ВС России нанесли удар в ответ на обстрелы территории РФ западными дальнобойными ракетами. Путин подчёркивал тогда, что «Орешник» является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Шансов сбить ракету нет, отмечал президент.

