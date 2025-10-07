В Турции опровергли «сенсацию» Арестовича* о возможной встрече Путина и Зеленского в 2022 году
Турция ничего не знает о якобы готовившейся в 2022 году встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. С такой «сенсацией» ранее выступил бывший сотрудник офиса президента Украины Алексей Арестович*.
«Откровенно говоря, не известно (о планах встречи в 2022 году – прим. Life.ru)», — сообщил РИА «Новости» турецкий дипломатический источник.
Собеседник агентства добавил, что в любом случае Турция по-прежнему готова оказать содействие в переговорном процессе между Киевом и Москвой.
Напомним, бывший советник ОП Украины Алексей Арестович* заявил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским были фактически запланированы на 9 апреля 2022 года в Стамбуле, но не состоялись. По словам Арестовича*, срыв встречи произошёл после вмешательства тогдашнего премьер‑министра Великобритании Бориса Джонсона. Бывший соратник Зеленского назвал этот ход Лондона преступлением против Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах организовать подобную встречу.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
