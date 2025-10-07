В Турции опровергли «сенсацию» Арестовича* о возможной встрече Путина и Зеленского в 2022 году

Турция ничего не знает о якобы готовившейся в 2022 году встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. С такой «сенсацией» ранее выступил бывший сотрудник офиса президента Украины Алексей Арестович*.

«Откровенно говоря, не известно (о планах встречи в 2022 году – прим. Life.ru)», — сообщил РИА «Новости» турецкий дипломатический источник.

Собеседник агентства добавил, что в любом случае Турция по-прежнему готова оказать содействие в переговорном процессе между Киевом и Москвой.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов