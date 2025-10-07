Валдайский форум
7 октября, 14:28

В Турции опровергли «сенсацию» Арестовича* о возможной встрече Путина и Зеленского в 2022 году

Обложка © Life.ru

Турция ничего не знает о якобы готовившейся в 2022 году встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. С такой «сенсацией» ранее выступил бывший сотрудник офиса президента Украины Алексей Арестович*.

«Откровенно говоря, не известно (о планах встречи в 2022 году – прим. Life.ru)»,сообщил РИА «Новости» турецкий дипломатический источник.

Собеседник агентства добавил, что в любом случае Турция по-прежнему готова оказать содействие в переговорном процессе между Киевом и Москвой.

«Необычный расклад»: В Госдуме оценили план Арестовича* по остановке конфликта на Украине

Напомним, бывший советник ОП Украины Алексей Арестович* заявил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским были фактически запланированы на 9 апреля 2022 года в Стамбуле, но не состоялись. По словам Арестовича*, срыв встречи произошёл после вмешательства тогдашнего премьер‑министра Великобритании Бориса Джонсона. Бывший соратник Зеленского назвал этот ход Лондона преступлением против Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах организовать подобную встречу.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

Татьяна Миссуми
