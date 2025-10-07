Трампа вновь заподозрили в «умственных проблемах» из-за странного общения

В Белом доме подозревают снижение когнитивных функций у президента США Дональда Трампа, политик якобы больше не способен концентрироваться на основных моментах в речи и демонстрирует «умственную дезорганизованность». Об этом рассказал известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники в администрации Трампа.

«Президент, который раньше умел чувствовать настроение аудитории, больше не способен «читать зал». Вместо осмысленного изложения внешнеполитических взглядов Трамп вновь перечислил свои «величайшие достижения», включая якобы урегулирование семи конфликтов, в том числе между Индией и Пакистаном», — сказано в статье Херша.

По его словам, знающие Трампа чиновники восприняли как тревожный звоночек нарастающие «умственные проблемы» у американского лидера. Политик, как утверждают в Белом доме, стал часто повторяться и совсем не умеет держать фокус внимания на чём-либо.

Ранее Трамп сделал ряд забавных оговорок, в частности перепутав Армению с Камбоджей и Албанией, а Азербайджан назвав «Абербайджаном». Однако коллеги политика заверили, что это случайность и никакой деменции у лидера нет.