Им нечего терять: Трамп назвал виновных в шатдауне в США

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за приостановку работы федерального правительства на демократов. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в Белом доме.

«Они это начали, это их вина. Хотите знать правду: это атака камикадзе, им нечего терять», — заявил Трамп в Белом доме.

По его словам, оппозиционная партия сама спровоцировала данный кризис. Трамп также добавил, что демократы, по его мнению, пошли на крайние меры, не имея возможности отступить. Поводом для остановки деятельности госорганов стало отсутствие утверждённого бюджета на начавшийся 1 октября финансовый год.