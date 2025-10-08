На премьера Италии Мелони подали в МУС, обвинив в геноциде в секторе Газа
Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что на неё подали иск в Международный уголовный суд. Также в обращении указаны министр обороны Гуидо Крозетто, глава МИД Антонио Таяни и гендиректор холдинга Leonardo. Их обвинили в соучастии в геноциде в секторе Газа.
«На меня, министров Крозетто и Таяни, а также на генерального директора Leonardo Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», — цитирует Мелони газета La Repubblica.
Премьер-министр считает, что политические оппоненты используют «палестинский вопрос» как инструмент для внутриполитической борьбы.
Ранее ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида. Израильский МИД отказался принимать эти выводы, заявив, что доклад имеет пропагандистский характер и основывается на материалах ХАМАС. Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал исключить Израиль из культуры и спорта.
