На премьера Италии Мелони подали в МУС, обвинив в геноциде в секторе Газа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что на неё подали иск в Международный уголовный суд. Также в обращении указаны министр обороны Гуидо Крозетто, глава МИД Антонио Таяни и гендиректор холдинга Leonardo. Их обвинили в соучастии в геноциде в секторе Газа.

«На меня, министров Крозетто и Таяни, а также на генерального директора Leonardo Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», — цитирует Мелони газета La Repubblica.

Премьер-министр считает, что политические оппоненты используют «палестинский вопрос» как инструмент для внутриполитической борьбы.