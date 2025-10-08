Валдайский форум
8 октября, 05:41

Нижегородский аэропорт вновь работает в штатном режиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Thaler

Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) снял ограничения на приём и вылет пассажирских самолётов. Они были введены в целях обеспечения безопасности перелётов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.

Напомним, что ограничения на приём и выпуск рейсов в нижегородском аэропорту вводились сегодня рано утром. К 06:00 по Москве открылись аэропорты Тамбова, Волгограда и Ставрополя, которые также закрывались из соображений безопасности.

    avatar