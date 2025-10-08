Нижегородский аэропорт вновь работает в штатном режиме
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Thaler
Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) снял ограничения на приём и вылет пассажирских самолётов. Они были введены в целях обеспечения безопасности перелётов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.
Напомним, что ограничения на приём и выпуск рейсов в нижегородском аэропорту вводились сегодня рано утром. К 06:00 по Москве открылись аэропорты Тамбова, Волгограда и Ставрополя, которые также закрывались из соображений безопасности.
