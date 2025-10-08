Российский рынок акций показал сдержанный рост на старте торгов

Российский рынок в начале основной торговой сессии показал умеренный рост. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,11% и находился на уровне 2 671,44 пункта, индекс РТС также вырос на 0,11%, достигнув 1 027,11 пункта — следует из данных торговой площадки.

Уже к 10:05 мск динамика усилилась: Мосбиржа набрала 0,26%, поднявшись до 2 675,42 пункта, РТС синхронно ускорился до 1 028,64 пункта, добавив 0,26%.