8 октября, 07:44

Российский рынок акций показал сдержанный рост на старте торгов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Российский рынок в начале основной торговой сессии показал умеренный рост. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,11% и находился на уровне 2 671,44 пункта, индекс РТС также вырос на 0,11%, достигнув 1 027,11 пункта — следует из данных торговой площадки.

Уже к 10:05 мск динамика усилилась: Мосбиржа набрала 0,26%, поднявшись до 2 675,42 пункта, РТС синхронно ускорился до 1 028,64 пункта, добавив 0,26%.

Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже обошла показатель в 74 тыс. рублей
Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже обошла показатель в 74 тыс. рублей

Ранее Life.ru сообщал, что фьючерсы на золото достигли рекордной стоимости, которая теперь составляет $4000 за тройскую унцию. Однако вскоре и это может измениться, ведь предыдущий рекорд был побит всего пару дней назад.

