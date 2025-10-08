Эксперт объяснил, почему секретные батареи не спасут Украину от блэкаута

Аккумуляторные парки на Украине не смогут заменить разрушенные энергетические мощности. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, это обычные накопители энергии — большие батарейки, которые необходимо заряжать, так как они не производят электроэнергию.

«Поэтому здесь можно говорить только о том, что, когда электроэнергия будет отсутствовать в результате российских ударов, они смогут передавать её лишь на протяжении двух часов. То есть свет погаснет не сразу, а через какое-то время — вот о чём идёт речь», — указал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Юшков также высказался скептически о масштабах внедрения подобных систем на Украине и подчеркнул, что оборудование имеет высокую стоимость и отличается ограниченной мощностью. В мире активно развиваются аккумуляторные технологии, где лидерами являются США и Китай.