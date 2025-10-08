Валдайский форум
8 октября, 09:20

Российские военные освободили Новогригоровку в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В ходе выполнения задач специальной военной операции бойцы ВС РФ взяли под контроль очередной населённый пункт. На этот раз они освободили Новогригоровку в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.

Армия России выбила ВСУ ещё из одного населённого пункта в ДНР
Кстати, накануне президент России Владимир Путин сообщил, что за текущий год, с января по декабрь, российские Вооружённые силы взяли под контроль более двухсот населённых пунктов, что составляет около 4900 квадратных километров территории. Так, вчера, например, под контроль ВС РФ также перешло село Отрадное в Харьковской области.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Николь Вербер
