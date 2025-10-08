Рябков: Речи о продлении ДСНВ не идёт

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков разъяснил позицию Москвы относительно будущего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после его истечения в феврале 2026 года. Соответствующее заявление прозвучало в ходе брифинга для журналистов.

Дипломат подчеркнул, что Россия не рассматривает возможность продления ДСНВ, но готова в течение года после официального прекращения действия договора придерживаться его количественных ограничений при строгом условии, что США не предпримут действий, способных нарушить сложившийся стратегический паритет. Рябков уточнил, что данный подход будет действовать с 6 февраля будущего года и только при гарантиях сохранения баланса в сфере стратегической стабильности.

Подписанный в 2010 году двусторонний договор устанавливает лимиты на количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки, он истекает в феврале 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ещё год придерживаться положений ДСНВ, чтобы избежать новой гонки вооружений. Официальный ответ США ещё не дали, но американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал это «хорошей идеей».