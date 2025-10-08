«Неделю мялся»: Появилось видео поимки и допроса подрывника машины бойца СВО под Москвой
Обложка © ЦОС ФСБ России
Сотрудники ФСБ России показали момент задержания 24-летнего агента украинской разведки, совершившего подрыв автомобиля военнослужащего ВС РФ в Наро-Фоминске. Кадрами поделились представители Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.
Кадры задержания россиянина, взорвавшего автомобиль в Наро-Фоминске. Видео © ЦОС ФСБ России
Мужчина поддерживал связь с представителем украинских спецслужб через Telegram. По заданию куратора он совершил поджог автомобиля с символикой СВО. Во время допроса он говорит, что «неделю мялся» перед тем, как согласиться выполнить задание. В отношении диверсанта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту подрыва возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (теракт), предусматривающей максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, что в Московской области задержан россиянин, подозреваемый в совершении теракта. По данным следствия, действуя по указке украинских спецслужб, он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из устройств было использовано для подрыва автомобиля военнослужащего, участвующего в СВО, в Наро-Фоминске.
