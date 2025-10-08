«‎Неделю мялся»: Появилось видео поимки и допроса подрывника машины бойца СВО под Москвой

Мужчина поддерживал связь с представителем украинских спецслужб через Telegram. По заданию куратора он совершил поджог автомобиля с символикой СВО. Во время допроса он говорит, что «‎неделю мялся» перед тем, как согласиться выполнить задание. В отношении диверсанта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту подрыва возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (теракт), предусматривающей максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.