Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 октября, 10:01

«‎Неделю мялся»: Появилось видео поимки и допроса подрывника машины бойца СВО под Москвой

Обложка © ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ России показали момент задержания 24-летнего агента украинской разведки, совершившего подрыв автомобиля военнослужащего ВС РФ в Наро-Фоминске. Кадрами поделились представители Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

Кадры задержания россиянина, взорвавшего автомобиль в Наро-Фоминске. Видео © ЦОС ФСБ России

Мужчина поддерживал связь с представителем украинских спецслужб через Telegram. По заданию куратора он совершил поджог автомобиля с символикой СВО. Во время допроса он говорит, что «‎неделю мялся» перед тем, как согласиться выполнить задание. В отношении диверсанта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту подрыва возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (теракт), предусматривающей максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что в Московской области задержан россиянин, подозреваемый в совершении теракта. По данным следствия, действуя по указке украинских спецслужб, он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из устройств было использовано для подрыва автомобиля военнослужащего, участвующего в СВО, в Наро-Фоминске.

Наталья Афонина
