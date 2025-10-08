Разведка отработала: Раскрыты цели ударов Армии России по объектам в Харьковской области

Удары по Харькову и его окрестностям продолжаются уже на протяжении нескольких дней, в основном затрагивая военную и энергетическую инфраструктуру, из-за чего город-миллионник оказался в полном блэкауте. Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин рассказал, что российская разведка и агентура выявили в Харькове много небольших предприятий по производству дронов, которые используются для атак на российские регионы, в том числе Белгород.

«Они [ВСУ] доставляют очень много хлопот. И была предпринята целенаправленная акция, конкретно серьёзный такой удар. Этому предшествовала достаточно длительная работа по выявлению этих предприятий, в том числе и замаскированных. И после этого был нанесён удар по ним. Цели, как сообщило Министерство обороны, все достигнуты, все поражены», — пояснил специалист в беседе с «Царьградом».

Шаландин выразил надежду, что после этого количество беспилотников, которые летят на Курск и Белгород, значительно уменьшится.

Напомним, что на протяжении нескольких дней ВС РФ наносят удары по Харьковской области. В частности, на днях расчёты «Искандера-М» успешно нейтрализовали замаскированную позицию РСЗО HIMARS под Харьковом. Кроме того, в самом городе на фоне взрывов происходят перебои со светом.