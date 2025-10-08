Появилось видео с места кровавой расправы над архитектором в Петербурге

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства архитектора Александра Супоницкого в Петербурге, после которого нападавший свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работа следствия на месте происшествия в ЖК «Царская столица». Видео © Telegram / Следком

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью)», — говорится в публикации.

На опубликованном СК РФ ролике видно, что квартира залита водой по щиколотку после тушения пожара. Кроме того, жилище довольно серьёзно обгорело.

Следователи предварительно установили, что убитый встретил вооружённого ружьём 49-летнего соседа у лифтов, когда провожал дочь в школу. Убийца застрелил Супоницкого, спутился в собственную квартиру этажом ниже и покончил с собой.

Напомним, сегодня в петербургском ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице начался пожар. Прибывшие на место пожарные справились с возгоранием и обнаружили трупы двух мужчин. Вскоре удалось установить, что жертвой преступления был архитектор Александр Супоницкий. Как выяснил SHOT, второе тело принадлежало соседу и знакомому убитого: бывшему замдиректора по финансам холдинга «Петротрест» Константину Козыреву. В прошлом он проходил по уголовному делу, но оно было связано с уклонением от уплаты налогов.