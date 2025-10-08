Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 11:28

Командир Аид: «Ахмат» потерял 1,5 тысячи бойцов при освобождении Курской области

Фото с боевого выхода «Ахмата» в Курской области. Обложка © Аид

Фото с боевого выхода «Ахмата» в Курской области. Обложка © Аид

Подразделение специального назначения «Ахмат» понесло потери в ходе боевых действий в Курской области, составившие около 1500 человек убитыми и ранеными. Об этом заявил один из командиров спецназа с позывным Аид в видеообращении.

«Подразделение <...> за время курской битвы потеряло убитыми и ранеными свыше полутора тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру», говорит офицер.

Военнослужащий подчеркнул, что таких масштабов потерь подразделение не имело ни на одном предыдущем направлении. Он отметил аналогичную ситуацию и в Белгородской области, где спецназ также понёс существенные потери, однако точные цифры по этому региону не привёл. Командир обратился к общественности после критики в адрес подразделения в социальных сетях.

Путин: Потери ВС России кратно меньше, чем у ВСУ
Путин: Потери ВС России кратно меньше, чем у ВСУ

Между тем, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявлял, что только за минувший сентябрь ВСУ потеряли почти 45 тысяч человек. Из этого числа половина потерь невозвратные.

Напомним, ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года и смогли закрепиться в приграничье региона. Чтобы вытеснить оккупантов, потребовалось десять месяцев тяжёлых боёв, но в мае текущего года эта цель была достигнута.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar