Подразделение специального назначения «Ахмат» понесло потери в ходе боевых действий в Курской области, составившие около 1500 человек убитыми и ранеными. Об этом заявил один из командиров спецназа с позывным Аид в видеообращении.

«Подразделение <...> за время курской битвы потеряло убитыми и ранеными свыше полутора тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру», — говорит офицер.

Военнослужащий подчеркнул, что таких масштабов потерь подразделение не имело ни на одном предыдущем направлении. Он отметил аналогичную ситуацию и в Белгородской области, где спецназ также понёс существенные потери, однако точные цифры по этому региону не привёл. Командир обратился к общественности после критики в адрес подразделения в социальных сетях.

Между тем, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявлял, что только за минувший сентябрь ВСУ потеряли почти 45 тысяч человек. Из этого числа половина потерь невозвратные.

Напомним, ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года и смогли закрепиться в приграничье региона. Чтобы вытеснить оккупантов, потребовалось десять месяцев тяжёлых боёв, но в мае текущего года эта цель была достигнута.