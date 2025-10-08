В Татарстане голые танцы пьяных девушек в клубе на барной стойке сняли на видео

В Набережных Челнах (Татарстан) в одном из ночных клубов сняли видео с танцами полуобнажённых девушек. Дамы с открытой грудью танцевали на барной стойке, имитируя сексуальную близость. Кадрами необычного вечера поделился Telegram-канал Mash Iptash.

Данное видео было снято в одном из ночных клубов города во время импровизированного шоу, в котором участвовала группа девушках. Где и когда конкретно случилась такая невероятная вечеринка — не утоняется.

Видео быстро распространилось в соцсетях, вызвав широкий общественный резонанс. Многие пользователи осудили такие танцы, посчитав подобное поведение неприемлемым в общественном месте.