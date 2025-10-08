Убийца архитектора в Петербурге снял квартиру по соседству за сутки до инцидента

Другой сосед убитого архитектора Александра Супоницкого Дмитрий Андриянов рассказал, что предполагаемый убийца за сутки до преступления снял квартиру по соседству с жертвой. Собеседник корреспондента телеканала «Звезда» также озвучил версию случившегося.

Другой сосед убитого в Петербурге архитектора озвучил версию случившегося. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

«Скорее всего, там конфликт по деньгам между архитектором и застройщиком. Не поделили. Снял он квартиру на сутки. А человека, который проживал здесь, я знаю», — уточнил Андриянов.

По его словам, квартира, в которой проживал убийца, находилась этажом ниже. При этом жилище полностью сгорело, после того, как там случился пожар.