Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 12:33

Убийца архитектора в Петербурге снял квартиру по соседству за сутки до инцидента

Другой сосед убитого архитектора Александра Супоницкого Дмитрий Андриянов рассказал, что предполагаемый убийца за сутки до преступления снял квартиру по соседству с жертвой. Собеседник корреспондента телеканала «Звезда» также озвучил версию случившегося.

Другой сосед убитого в Петербурге архитектора озвучил версию случившегося. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

«Скорее всего, там конфликт по деньгам между архитектором и застройщиком. Не поделили. Снял он квартиру на сутки. А человека, который проживал здесь, я знаю», — уточнил Андриянов.

По его словам, квартира, в которой проживал убийца, находилась этажом ниже. При этом жилище полностью сгорело, после того, как там случился пожар.

Life.ru выяснил, из какого оружия зверски расправились с петербургским архитектором на глазах у дочери
Life.ru выяснил, из какого оружия зверски расправились с петербургским архитектором на глазах у дочери

Напомним, о трагическом инциденте в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице Санкт-Петербурга стало известно 8 октября. По имеющимся данным, злоумышленник принудил Супоницкого встать на колени и убил его в присутствии несовершеннолетней дочери, после чего свёл счёты с жизнью. Супруга погибшего, модельер Алиса Супоницкая утверждает, что не была знакома с нападавшим и не располагает информацией о возможных мотивах преступления.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Следком

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar