Убийца архитектора в Петербурге снял квартиру по соседству за сутки до инцидента
Другой сосед убитого архитектора Александра Супоницкого Дмитрий Андриянов рассказал, что предполагаемый убийца за сутки до преступления снял квартиру по соседству с жертвой. Собеседник корреспондента телеканала «Звезда» также озвучил версию случившегося.
Другой сосед убитого в Петербурге архитектора озвучил версию случившегося. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»
«Скорее всего, там конфликт по деньгам между архитектором и застройщиком. Не поделили. Снял он квартиру на сутки. А человека, который проживал здесь, я знаю», — уточнил Андриянов.
По его словам, квартира, в которой проживал убийца, находилась этажом ниже. При этом жилище полностью сгорело, после того, как там случился пожар.
Напомним, о трагическом инциденте в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице Санкт-Петербурга стало известно 8 октября. По имеющимся данным, злоумышленник принудил Супоницкого встать на колени и убил его в присутствии несовершеннолетней дочери, после чего свёл счёты с жизнью. Супруга погибшего, модельер Алиса Супоницкая утверждает, что не была знакома с нападавшим и не располагает информацией о возможных мотивах преступления.
Обложка © Telegram / Следком