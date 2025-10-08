«Есть чему поучиться»: Эксперт по туризму оценил идею запретить россиянам ездить в страны НАТО

Гражданские активисты выступили с инициативой ограничить туристические поездки россиян в государства, входящие в состав НАТО. Общественники считают, что подобные путешествия оказывают поддержку странам, занимающим недружелюбную позицию, особенно ярко это проявляется в отношении Франции и Германии. Журналисты 360.ru попытались выяснить, могут ли подобные поездки нанести ущерб РФ и представляют ли они опасность для самих путешественников.

Эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов напомнил о прошлых периодах в российской истории, когда гражданам ограничивали возможность выезда за границу. По его словам, подобная практика, как правило, не приводила к положительным результатам.

«Это не всегда развлекательная поездка — иногда образовательная, деловая. Я всегда говорю, что основоположником выездного туризма в России был Пётр Первый. Он поехал в Голландию, обучился секретам корабельного мастерства, и после этого в России появился первый флот. Поэтому, конечно, нам всем есть чему друг у друга поучиться», — подчеркнул специалист.

В качестве примера эксперт привёл Грецию. Эта страна имеет много общего с Россией, включая тесные исторические и культурные связи. Её сложно отнести к числу недружественных государств. Однако руководство страны занимает не самую дружелюбную позицию по отношению к России.

«Если мы будем самоизолироваться, это приведёт к потере культурного взаимодействия. На этом уровне однозначно надо взаимодействовать, и очень много исторического наследия есть в этих странах НАТО», — объяснил Арутюнов.

По его мнению, туризм способствует укреплению мира и противодействию ксенофобии. Если россияне добровольно откажутся от поездок, это осуществит желания тех, кто стремится избавиться от всего, что связано с Россией. Безусловно, в настоящее время въезд в некоторые европейские страны затруднён из-за антироссийских мер, однако полный отказ от путешествий нецелесообразен, подытожил Арутюнов.

Тем временем некоторые страны, наоборот, делают всё возможное, чтобы российским туристам было проще к ним приезжать. Например, Саудовская Аравия и Малайзия планируют ввести безвизовый режим для граждан РФ. Ранее к такому решению пришли ещё и в Китае. Президент России Владимир Путин заявил, что решение КНР об отмене визового режима для российских граждан стало неожиданным и высоко ценимым жестом дружбы. Безвиз начал действовать с 15 сентября, но пока на год в тестовом режиме.