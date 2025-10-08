Президент Таджикистана лично встретил Путина у трапа самолёта и провёл по красной дорожке

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе визита в Таджикистан пообщается с журналистами. С 8 по 10 октября Владимир Путин с рабочим визитом посетит Душанбе. В столице Таджикистана он примет участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и в заседании глав государств СНГ. Ответить на вопросы журналистов президент сможет только после выполнения всей намеченной программы.