Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 16:44

Президент Таджикистана лично встретил Путина у трапа самолёта и провёл по красной дорожке

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Таджикистан. Главу российского государства лично встретил у трапа воздушного судна лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин прибыл в Таджикистан, его встретили цветами и красной дорожкой
Путин прибыл в Таджикистан, его встретили цветами и красной дорожкой

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе визита в Таджикистан пообщается с журналистами. С 8 по 10 октября Владимир Путин с рабочим визитом посетит Душанбе. В столице Таджикистана он примет участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и в заседании глав государств СНГ. Ответить на вопросы журналистов президент сможет только после выполнения всей намеченной программы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
  • Новости
  • Таджикистан
  • Путин
  • Эмомали Рахмон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar