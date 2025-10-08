Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане
Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru
Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Таджикистан посетил ключевые военные объекты Минобороны, включая 201-ю военную базу и оптико-электронный узел. Соответствующая информация была распространена пресс-службой военного ведомства.
Главе оборонного ведомства доложили о ходе переоснащения подразделений современными образцами вооружения, включая доработку техники с учётом опыта специальной военной операции и установку систем противоударной защиты. Белоусову также продемонстрировали разнотипные беспилотные летательные аппараты и современные средства противодействия им, состоящие на вооружении российской базы в Центральной Азии.
Президент России Владимир Путин был лично встречен на взлётно-посадочной полосе президентом Эмомали Рахмоном. Как ранее сообщалось, в программу визита входят участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании глав государств СНГ в Душанбе, а по завершении запланированных мероприятий президент проведёт брифинг для представителей средств массовой информации.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.