Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане

Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Таджикистан посетил ключевые военные объекты Минобороны, включая 201-ю военную базу и оптико-электронный узел. Соответствующая информация была распространена пресс-службой военного ведомства.

Главе оборонного ведомства доложили о ходе переоснащения подразделений современными образцами вооружения, включая доработку техники с учётом опыта специальной военной операции и установку систем противоударной защиты. Белоусову также продемонстрировали разнотипные беспилотные летательные аппараты и современные средства противодействия им, состоящие на вооружении российской базы в Центральной Азии.