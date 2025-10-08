Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 18:08

Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Таджикистан посетил ключевые военные объекты Минобороны, включая 201-ю военную базу и оптико-электронный узел. Соответствующая информация была распространена пресс-службой военного ведомства.

Главе оборонного ведомства доложили о ходе переоснащения подразделений современными образцами вооружения, включая доработку техники с учётом опыта специальной военной операции и установку систем противоударной защиты. Белоусову также продемонстрировали разнотипные беспилотные летательные аппараты и современные средства противодействия им, состоящие на вооружении российской базы в Центральной Азии.

«Ковёр из цветов» и Рахмон у трапа: Life.ru снял подготовку к приёму Путина в Душанбе
«Ковёр из цветов» и Рахмон у трапа: Life.ru снял подготовку к приёму Путина в Душанбе

Президент России Владимир Путин был лично встречен на взлётно-посадочной полосе президентом Эмомали Рахмоном. Как ранее сообщалось, в программу визита входят участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании глав государств СНГ в Душанбе, а по завершении запланированных мероприятий президент проведёт брифинг для представителей средств массовой информации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Андрей Белоусов
  • Минобороны РФ
  • Таджикистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar