Супруга застреленного петербургского архитектора пыталась спасти от пожара его убийцу
Обложка © VK / Алиса Супоницкая
Супруга убитого архитектора Александра Супоницкого пыталась спасти человека из горящей квартиры, не зная, что это был убийца её мужа. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Трагедия развернулась утром, когда Супоницкий с дочерью выходили из дома. В подъезде прозвучали выстрелы. Дочь вбежала в квартиру с криком «Стреляют в папу!». Жена Алиса увела детей в ванную, вышла и обнаружила тело мужа. Вызвав полицию, женщина заметила пожар в квартире напротив. Увидев мужчину, она стала звать его, чтобы помочь. Через мгновение оттуда раздался выстрел.
Супоницкая не знает о возможных мотивах преступления, так как муж не делился проблемами. В день трагедии Козырев написал бывшей жене, что «будут обыски» и он «по-другому не мог». Она пыталась ему дозвониться, но безуспешно. Мужчины были знакомы более 15 лет. Супоницкий делал для Козырева проект дома, а их семьи связывали общие бизнес-интересы и долговые обязательства.
Напомним, 8 октября в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице Санкт-Петербурга был убит архитектор Александр Супоницкий. Преступник принудил свою жертву встать на колени у лифта и совершил выстрел, причём происходящее наблюдала десятилетняя дочь архитектора. Сразу после совершения убийства злоумышленник покончил с собой. По словам супруги погибшего, модельера Алисы Супоницкой, она не была знакома с нападавшим и не может предположить, чем могли быть вызваны его действия.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.