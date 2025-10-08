Напавший в Лефортово с ножом на девушку маньяк-насильник признал вину

Московский следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который с ножом пытался изнасиловать девушку в парке Лефортово. В ведомстве сообщили, что подозреваемый в ходе допроса полностью признал свою вину.

Предъявление обвинений задержанному. Видео © Telegram / Столичный СК

Завтра следственная группа планирует обратиться в Лефортовский районный суд с ходатайством об аресте обвиняемого. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.