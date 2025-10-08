Напавший в Лефортово с ножом на девушку маньяк-насильник признал вину
Московский следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который с ножом пытался изнасиловать девушку в парке Лефортово. В ведомстве сообщили, что подозреваемый в ходе допроса полностью признал свою вину.
Предъявление обвинений задержанному. Видео © Telegram / Столичный СК
Завтра следственная группа планирует обратиться в Лефортовский районный суд с ходатайством об аресте обвиняемого. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, вчера утром мужчина с ножом попытался изнасиловать жительницу столицы, которая вышла на пробежку в парке Лефортово. Его замысел не удался — девушка вырвалась и сбежала. Нападавшего вскоре задержали — им оказался житель Самарской области с уголовным прошлым, который в попытке сбежать от правосудия успел удрать в Рязань.
Обложка © Telegram / Столичный СК