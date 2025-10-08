В Белополье Сумской области наступил тотальный блэкаут

Город Белополье в Сумской области Украины полностью лишился электроснабжения. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

В пресс-службе городского совета заявили, что аварийное отключение света произошло «в очередной раз». При этом местные власти не стали упоминать о каких-либо повреждениях энергетической инфраструктуры.

Ранее в среду то же издание информировало о трёх взрывах, которые прогремели в административном центре области — городе Сумы.