В Белополье Сумской области наступил тотальный блэкаут
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio
Город Белополье в Сумской области Украины полностью лишился электроснабжения. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».
В пресс-службе городского совета заявили, что аварийное отключение света произошло «в очередной раз». При этом местные власти не стали упоминать о каких-либо повреждениях энергетической инфраструктуры.
Ранее в среду то же издание информировало о трёх взрывах, которые прогремели в административном центре области — городе Сумы.
Ранее сообщалось, что на Украине тайно создали сеть аккумуляторных парков, которые должны выступить резервным источником питания на случай выхода из строя критической энергоинфраструктуры. Однако эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что это едва ли поможет: он напомнил, что парки фактически являются большими батарейками, которые не генерируют электроэнергию и сами нуждаются в подзарядке.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.