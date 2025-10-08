В Австралии застрелили пережившего покушение экс-бойца UFC Сумана Мохтаряна

В Австралии погиб бывший боец UFC Суман Мохтарян. Как сообщает Daily Mail, полицейские нашли его тело после вызова о стрельбе.

По информации источника издания, стрелок находился в красном Audi. Через 15 минут машину обнаружили подожжённой. Примечательно, что в феврале 2024 года на Мохтаряна уже было совершено нападение – тогда стрелок представился курьером.

Мохтарян провёл два боя в американском промоушене UFC и в общей сложности одержал восемь побед и потерпел два поражения в смешанных единоборствах.