В Австралии застрелили пережившего покушение экс-бойца UFC Сумана Мохтаряна
Суман Мохтарян. Обложка © ufc.ru
В Австралии погиб бывший боец UFC Суман Мохтарян. Как сообщает Daily Mail, полицейские нашли его тело после вызова о стрельбе.
По информации источника издания, стрелок находился в красном Audi. Через 15 минут машину обнаружили подожжённой. Примечательно, что в феврале 2024 года на Мохтаряна уже было совершено нападение – тогда стрелок представился курьером.
Мохтарян провёл два боя в американском промоушене UFC и в общей сложности одержал восемь побед и потерпел два поражения в смешанных единоборствах.
Ранее Life.ru писал, что 8 октября в Санкт-Петербурге застрелили архитектора Александра Супоницкого. Злоумышленник свёл с ним счёты из-за долга в 3 миллиона долларов. После убийства подозреваемый покончил с собой.
