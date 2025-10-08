Застреленный в Петербурге архитектор мог задолжать убийце 3 млн долларов

Предполагаемый преступник является бывшим вице-президентом обанкротившегося предприятия «Петрострой». Он поселился рядом со своей жертвой всего две недели назад. Мужчина снимал квартиру за 2500 рублей в сутки. С собой он привёз в дом зарегистрированный карабин «Вепрь». Также стало известно, что после убийства, Козырев написал своей жене, что «не мог поступить иначе», извинился и предупредил, что к ней придут с обыском. Затем он покончил с собой.