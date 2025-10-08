Застреленный в Петербурге архитектор мог задолжать убийце 3 млн долларов
Александр Супоницкий. Обложка © suart-group.ru
Архитектор Александр Супоницкий, который был застрелен у дверей собственной квартиры в Санкт-Петербурге, мог задолжать убийце 3 миллиона долларов. Об этом пишет Baza. Именно финансовые разногласия, предположительно, толкнули Константина Козырева совершить убийство.
Предполагаемый преступник является бывшим вице-президентом обанкротившегося предприятия «Петрострой». Он поселился рядом со своей жертвой всего две недели назад. Мужчина снимал квартиру за 2500 рублей в сутки. С собой он привёз в дом зарегистрированный карабин «Вепрь». Также стало известно, что после убийства, Козырев написал своей жене, что «не мог поступить иначе», извинился и предупредил, что к ней придут с обыском. Затем он покончил с собой.
Напомним, 8 октября в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице Санкт-Петербурга был убит архитектор Александр Супоницкий. Сначала злоумышленник принудил сою жертву встать на колени прямо возле лифта, после чего произвёл выстрел в присутствии 10-летней дочери архитектора. После убийства он свёл счёты с жизнью. Супруга погибшего, модельер Алиса Супоницкая утверждает, что не была знакома с нападавшим и не располагает информацией о его возможных мотивах. Следствие уже выяснило, что убийца снял квартиру этажом ниже и готовился к преступлению. Его личность установлена — это знакомый убитого, финансист Константин Козырев. Перед тем, как совершить суицид, он поджёг арендованную квартиру, его тело нашли там же, в комнате.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.