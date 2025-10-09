«Ужасная рассеянность»: Кудрявцева и Гузеева рассорились после эфира «Звёзды сошлись»

Разгневанная Лариса Гузеева резко высказалась в адрес своей подруги и коллеги Леры Кудрявцевой после выхода выпуска шоу «Звёзды сошлись», где обсуждались мошеннические схемы. Передача задела телеведущую, поскольку в ней вспоминали афериста Сергея Домогацкого, которого она когда-то рекламировала.

Во время эфира Кудрявцева заявила, что Гузеева стала жертвой обмана и подчеркнула, что подруга — порядочный и наивный человек. Однако такие слова, по-видимому, лишь усилили раздражение звезды шоу «Давай поженимся!».

В своём блоге Гузеева упрекнула Леру в неискренности и «забывчивости»: напомнила, что та тоже знала Домогацкого, и обвинила подругу в том, что та не предупредила её о записи эфира. Телеведущая иронично пожелала Кудрявцевой здоровья и посоветовала «не забывать» о порядочности в следующий раз.

«Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Серёже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности — ты не забудешь пригласить меня в эфир», — обратилась она в своем блоге.

Напомним, ранее в отношении Гузеевой были направлены обращения в полицию по упоминаемому делу. Актрису заподозрили в вовлечённости в аферу по продаже вилл на Бали, которую организовал некий Сергей Домогацкий. По словам потерпевших, артистка активно продвигала эти особняки, однако на деле строительство так и не начиналось. Первоначально сообщалось о 27 жертвах этой схемы.