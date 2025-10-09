«Пошёл бы поговорить»: В Финляндии раскритиковали позицию Зеленского на предложение Путина

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал реакцию экс-комика Владимира Зеленского на предложение российского президента Владимира Путина о встрече в Москве. Соответствующее заявление политик разместил на своей странице в социальной сети X.

«Украина отказывается от дипломатического решения. Если бы я был Зеленским, я бы пошёл поговорить и послушал, что Россия может предложить для прекращения этого конфликта», — говорится в публикации.

Финский политик выразил возмущение тем, что Зеленский позволяет себе угрозы в адрес Москвы в тот момент, когда ему предлагают путь к переговорам.