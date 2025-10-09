Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 07:10

«Пошёл бы поговорить»: В Финляндии раскритиковали позицию Зеленского на предложение Путина

В Финляндии возмутились угрозами Зеленского на фоне предложения о переговорах

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал реакцию экс-комика Владимира Зеленского на предложение российского президента Владимира Путина о встрече в Москве. Соответствующее заявление политик разместил на своей странице в социальной сети X.

«Украина отказывается от дипломатического решения. Если бы я был Зеленским, я бы пошёл поговорить и послушал, что Россия может предложить для прекращения этого конфликта»,говорится в публикации.

Финский политик выразил возмущение тем, что Зеленский позволяет себе угрозы в адрес Москвы в тот момент, когда ему предлагают путь к переговорам.

«Чтобы не наломал дров»: Сенатор раскрыл причину запрета на поездку Зеленского в Москву
«Чтобы не наломал дров»: Сенатор раскрыл причину запрета на поездку Зеленского в Москву

Ранее Life.ru сообщал, что Москва не может организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского из-за прекращения переговоров украинской стороной. В Кремле отметили, что Киев не проявляет инициативы в возобновлении диалога, начатого в Стамбуле. Недавно Зеленский вновь сделал заявления, содержащие угрозы в адрес Москвы, в том числе касающиеся возможного применения американского дальнобойного вооружения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar