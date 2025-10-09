Расчёт «Тор-М2» сбил американский барражирующий боеприпас Switchblade 600

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» успешно поразил американский барражирующий боеприпас Switchblade 600 в зоне боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Расчёт зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» мотострелкового соединения группировки войск «Центр» осуществил прикрытие сухопутных подразделений от средств воздушного нападения ВСУ на Красноармейском направлении», — заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что российские бойцы смогли ликвидировать барражирующий боеприпас Switchblade 600.

По данным министерства, уничтожение воздушной цели произошло во время боевого дежурства в заданном районе прикрытия. Оператор комплекса обнаружил приближающийся к позициям российских подразделений барражирующий боеприпас. После идентификации цели военнослужащие осуществили захват и произвели пуск ракеты, которая поразила объект на высоте свыше 200 метров.