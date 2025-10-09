Депутат Горячева стала «амбассадором» кокошников в Госдуме — в её коллекции 30 головных уборов

«Амбассадор» кокошников нашёлся в Госдуме — это депутат от «Новых людей» Ксения Горячева. В её коллекции 30 традиционных русских головных уборов. Об этом парламентарий рассказала Life.ru.

По словам депутата, первый большой ободок ей подарила коллега Роза Чемерис, а дальше завертелось: когда она искала нечто подобное, на глаза попался кокошник. Ксения не ожидала, что задаст тренд, который уже подхватили в Госдуме другие женщины-депутаты. К слову, ей было приятно, что на образ девушек в кокошниках обратил внимание даже президент.

Ксения признаётся, что ей откликается внедрение разных традиционных украшений в повседневный или официальный стиль.

Напомним, Владимир Путин в ходе форума «Валдай» отметил, что всё больше молодых девушек в России носят кокошники. Главу государства такая тенденция обрадовала, он назвал это признаком укрепления общества.