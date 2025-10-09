В России проверят полсотни авиакомпаний на фоне роста числа происшествий

Рост числа авиапроисшествий в текущем году стал причиной для масштабных проверок в 51 региональной авиакомпании России. Соответствующее поручение Ространснадзору содержится в проекте правительственного документа, с которым ознакомилась газета «Известия».

Согласно письму от заместителя главы Ространснадзора, Владимира Фонарева, адресованному заместителю министра транспорта, Владимиру Потешкину, инициирование проверок авиакомпаний обусловлено опасениями относительно возможных повторений обстоятельств, вызвавших крушение самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля 2025 года.

В перечне подлежащих инспекции перевозчиков, по данным издания, значатся такие компании, как «Азимут», «Алроса», «ИрАэро» и другие. Публикация уточняет, что с января в сфере коммерческой авиации зафиксировано четыре авиационных происшествия, унёсшие жизни 53 человек.

«Негативные тенденции связаны в первую очередь с нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми коммерческими авиакомпаниями», — констатируется в тексте поручения.

Ранее сообщалось, что в Ермаковском районе Красноярского края потерпел крушение самолёт Ан-2. В самолёте было два члена экипажа. В настоящее время выясняются факторы и предпосылки произошедшего инцидента.