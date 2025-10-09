«Пистолет у жирной задницы США»: Назван возможный ответ РФ на поставки Киеву «Томагавков»

Размещение российских ракетных систем в непосредственной близости от США является одним из сценариев ответа на военные поставки Киеву. Об этом kp.ru заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

Как отметил полковник, Вашингтон игнорировал неоднократные предупреждения Москвы о недопустимости расширения НАТО на восток, поэтому возвращение к «кубинскому» формату стало бы действенной мерой воздействия. По его мнению, речь может идти о восстановлении на острове не только объектов разведки, но и инфраструктуры для размещения всех видов вооружённых сил.

Баранец допустил, что на Кубе, подобно Белоруссии, может быть развёрнут российский комплекс «Орешник», способный поражать цели на расстоянии до 5,5 тысячи километров. Это вооружение станет «пистолетом, который приставят к жирной заднице США». Также на территории Кубы могут быть размещены оперативно-тактические ракеты с дальностью в 2-3 тысячи километров.

«Нельзя исключать, что и Венесуэлу мы таким же образом прикроем», — заявил Баранец.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томогавк». Путин отреагировал на возможное решение США, заявив, что оно перечеркнет весь прогресс в российско-американских отношениях. По оценкам специалистов, боевая эффективность этих ракет не окажет существенного влияния на ход боевых действий, поскольку ВС РФ способны нейтрализовать «Томогавки». Британские аналитики видят в настойчивости Зеленского с поставками намерение обострить конфликт.