Актриса Варвара Шмыкова закрыла свой бизнес в России — на днях налоговая ликвидировала ИП звезды сериала «Чики», сообщает «Постньюс».

ИП, связанное с деятельностью в области исполнительских искусств, Шмыкова зарегистрировала в 2019 году. В 2025 года актриса подала заявления о его ликвидации. После этого у неё не осталось легальных способов дохода в России.

Шмыковой 33 года. Артистка наиболее известна по сериалу «Чики», фильмам «Петровы в гриппе», «Нелюбовь», «Жена Чайковского». После начала СВО она выступила с критикой спецоперации и уехала из страны.

А ранее бизнеса в России лишился рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн*). Он тоже закрыл своё ИП в России. ИП артиста было зарегистрировано в апреле 2018 года, основным видом деятельности значилась организация отдыха и развлечений.



* Включён в реестр иноагентов Минюста РФ.