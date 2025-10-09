Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

9 октября, 09:53

Вызывает только сочувствие: Стало известно, как сейчас живёт уехавших из России Явлинский

Лидер партии «Яблоко» Явлинский проводит тайные встречи в иностранных посольствах

Обложка © ТАСС / Андрей Любимов / РБК

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский неожиданно возобновил публичную деятельность с началом специальной военной операции, выступая с прогнозами о негативных последствиях для России в случае продолжения конфликта. В эксклюзивном материале Life.ru отмечаются его регулярные визиты в иностранные посольства.

Политик в своих выступлениях на зарубежных медиаплощадках настаивает на немедленном прекращении боевых действий с закреплением текущей линии фронта. Он предполагает возможность возвращения к границам 1991 года в рамках последующих переговоров. В качестве аргумента Явлинский указывает на возможное истощение российских ресурсов в течение 10 лет и риск ядерной эскалации с странами НАТО.

Неоднократно было зафиксировано, как он регулярно приезжает к зданиям различных посольств. Иногда добирается туда пешком. Наиболее часто для визитов используется автомобиль бизнес-класса Hyundai Equus. Его активность за границей не удивительна, ведь в России Явлинский утерял свою мощь и влияние , а нынешнее состояние способно вызвать в лучшем случае сочувствие. Например, даже Высшая школа экономики (ВШЭ), где он преподавал 20 лет, не продлила с ним контракт.

Не исключено, что за риторикой политика могут стоять иностранные интересы и деньги, учитывая его регулярные контакты с дипломатическими представительствами. Также влиять на позицию Явлинского могут и родственные связи. Председатель партии «Яблоко» родился во Львове — там до сих пор проживает его младший брат Михаил.

Ранее Life.ru сообщал, за что политолог Сергей Марков* получил статус иноагента. Как он живёт в настоящее время, откуда у него в распоряжении квартира за 100 млн и, как он сотрудничал с американскими фондами.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

