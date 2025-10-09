Начальника МВД Челябинска отстранили от должности на время служебной проверки

Главу УМВД Челябинска Андрея Меньшенина временно отстранили от должности в связи с начатой служебной проверкой. Пресс-служба областного главка назвала это стандартной процедурой для оценки руководства городского управления.

«В отношении Меньшенина назначена служебная проверка. По её результатам будет дана оценка его деятельности на посту», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В период временного отсутствия Меньшенина, исполняющим обязанности начальника городской полиции будет Михаил Власов.

Ранее был задержан бывший замглавы городской ГАИ Олег Жиляев, которого подозревают в превышении полномочий и получении взятки «асфальтом».

