Начальника МВД Челябинска отстранили от должности на время служебной проверки
Обложка © 74.мвд.рф
Главу УМВД Челябинска Андрея Меньшенина временно отстранили от должности в связи с начатой служебной проверкой. Пресс-служба областного главка назвала это стандартной процедурой для оценки руководства городского управления.
«В отношении Меньшенина назначена служебная проверка. По её результатам будет дана оценка его деятельности на посту», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В период временного отсутствия Меньшенина, исполняющим обязанности начальника городской полиции будет Михаил Власов.
Ранее был задержан бывший замглавы городской ГАИ Олег Жиляев, которого подозревают в превышении полномочий и получении взятки «асфальтом».
