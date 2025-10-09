Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 10:51

Начальника МВД Челябинска отстранили от должности на время служебной проверки

Обложка © 74.мвд.рф

Обложка © 74.мвд.рф

Главу УМВД Челябинска Андрея Меньшенина временно отстранили от должности в связи с начатой служебной проверкой. Пресс-служба областного главка назвала это стандартной процедурой для оценки руководства городского управления.

«В отношении Меньшенина назначена служебная проверка. По её результатам будет дана оценка его деятельности на посту», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В период временного отсутствия Меньшенина, исполняющим обязанности начальника городской полиции будет Михаил Власов.

Ранее был задержан бывший замглавы городской ГАИ Олег Жиляев, которого подозревают в превышении полномочий и получении взятки «асфальтом».

Экс-глава красноярского Назарово попался на взятке в 3,5 миллиона рублей
Экс-глава красноярского Назарово попался на взятке в 3,5 миллиона рублей

Ранее Life.ru сообщал, что ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий был отстранён от своих обязанностей по решению арбитражного суда. Данная мера связана с иском об изъятии зданий вуза в госсобственность.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar