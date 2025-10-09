В России на свободу вышла убийца, которая 20 лет скрывала смерть сына от матери

В Забайкалье завершилась многолетняя криминальная драма, в которой женщина два десятилетия скрывала убийство сожителя, обманывая его мать. Жительница Краснокаменска Антонина Логинова вышла на свободу после отбытия наказания за мошенничество, хотя изначально обвинялась в убийстве 29-летнего Аркадия Мустюкова. Подробностями непростой истории поделилась сама женщина в беседе с Kp.ru

По версии следствия, в октябре 1996 года между Логиновой и Мустюковым произошёл конфликт, в результате которого женщина нанесла ему 15 ударов молотком по голове. Тело она спрятала в подполе собственного дома, где и захоронила. Чтобы скрыть преступление, Логинова разработала сложную схему обмана: на протяжении 20 лет она подделывала письма от имени погибшего, убеждая его мать Веру Ивановну, что сын скрывается от правосудия.

В письмах «Аркадий» объяснял своё исчезновение участием в криминальной истории, просил денег на проживание и лекарства, настаивал на необращении в правоохранительные органы. Мать регулярно передавала через Логинову значительные суммы денег, продукты и медикаменты, веря, что помогает сыну выжить.

Преступление раскрылось только через два десятилетия, когда Логинова сама призналась в содеянном. Однако к этому времени срок давности по уголовному делу об убийстве истёк. Суд смог осудить её лишь за мошенничество, назначив наказание в виде четырёх лет колонии. Мать погибшего так и не дождалась справедливости — она умерла, продолжая верить, что её сын жив.

«За убийство женщину не осудили — истёк срок давности. Однако суд признал её виновной в мошенничестве, так как она незаконно получала деньги, прикрываясь именем Аркадия», — говорится в публикации.

