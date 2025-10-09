«Будут молить Бога»: В Совфеде пригрозили ЕС последствиями при атаках на самолёты

Россия может ответить симметрично на уничтожение самолета в воздушном пространстве Европейского союза. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Lenta.ru.

«Я думаю, что если они это сделают, то они будут молить Бога, чтобы каждый полёт их самолёта закончился успешно», — ответил он.

Сенатор указал, что Россия может ответить абсолютно симметрично, если её воздушные судна будут сбиты со стороны Европы. Подобные действия будут иметь серьёзные последствия для европейской авиации. Тем более, что опасность для ЕС окажется существенно выше, чем для России, если данный сценарий будет реализован.

Напомним, что страны Евросоюза призывают сбивать российские самолёты в случае их нахождения в европейском воздушном пространстве. Соотвествующие указания содержатся в резолюции, принятой Европарламентом. Причём будут поддерживаться любые шаги, которые позволят ЕС и его членам принимать «скоординированные, объединённые и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства.