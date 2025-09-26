Песков предостерёг НАТО после угроз сбивать российские самолёты: «Это опасно!»
Песков: Заявления о необходимости сбивать самолёты России безрассудны и опасны
Обложка © Life.ru
Заявления западных стран о необходимости сбивать российские самолёты в случае нарушения воздушного пространства похожи на самовозбуждающийся механизм. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие высказывания очень безответственны и опасны.
Видео © Телеграм / ЗАРУБИН
«Сейчас европейская среда, они сами вкидывают вопросы, делают безответственные заявления. Заявления, что нужно сбивать российские самолёты, по меньшей мере безрассудные, безответственные и, конечно, опасные своими последствиями», — сказал представитель Кремля, комментируя вопрос журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков добавил, что заявления о «вторжении» российских самолётов на территорию Эстонию очень безрассудны. Европейская страна не смогла представить вообще никаких доказательств пролёта МиГов в её воздушном пространстве, а отделалась голословными обвинениями.
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о готовности страны сбивать российские самолёты, нарушившие воздушное пространство республики. Одновременно с этим стало известно, что послы ЕС втайне уведомили Москву о наличии команды НАТО на уничтожение российских истребителей-нарушителей. Президент США Дональд Трамп дал на удары согласие.
