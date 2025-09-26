Песков предостерёг НАТО после угроз сбивать российские самолёты: «Это опасно!»

Заявления западных стран о необходимости сбивать российские самолёты в случае нарушения воздушного пространства похожи на самовозбуждающийся механизм. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие высказывания очень безответственны и опасны.

Видео © Телеграм / ЗАРУБИН

«Сейчас европейская среда, они сами вкидывают вопросы, делают безответственные заявления. Заявления, что нужно сбивать российские самолёты, по меньшей мере безрассудные, безответственные и, конечно, опасные своими последствиями», — сказал представитель Кремля, комментируя вопрос журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.